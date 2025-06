Mercato Juventus | messa la freccia nei confronti dell’Inter! I bianconeri hanno un grande vantaggio e possono piazzare così il colpo in estate Novità importanti

Le strategie di mercato della Juventus si fanno sempre più chiare: i bianconeri hanno messo la freccia e si affacciano con un grande vantaggio sul fronte dell'Inter. Con un occhio alle prossime mosse estive, i tifosi si preparano a scoprire un colpo importante che potrebbe rivoluzionare la rosa. Ma quali sono i dettagli di questa operazione e come si inserisce nel piano di rafforzamento dei campioni d'Italia?

Mercato Juventus: superata l’Inter! I bianconeri hanno un grande vantaggio e possono affondare così per il colpo in estate. Tutti i dettagli. Il forte legame creatosi a Parma tra Giovanni Leoni e Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, potrebbe non essere sufficiente per convincere il giovane difensore classe 2006 a scegliere i nerazzurri. Nonostante l’ammirazione e la stima reciproca nate durante il percorso comune nelle giovanili, oggi il futuro del talentuoso centrale sembra indirizzarsi verso altri lidi. In particolare, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mercato Juventus sarebbe in netto vantaggio nella corsa al promettente difensore attualmente in forza al Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com