Mercato Juventus l’annuncio del dirigente di quel club allontana quell’obiettivo dai bianconeri | l’attaccante si avvicina alla permanenza in quella squadra!

Il mercato Juventus si infiamma con un'anticipazione che sconvolge i piani: il dirigente juventino ha dato un segnale chiaro, aumentando le possibilità di un grande colpo. Nel frattempo, occhi puntati su Victor Osimhen, il centravanti che sembra sempre più vicino a restare al Napoli, mentre il Galatasaray fa il suo passo con un annuncio che apre nuovi scenari. Cosa riserverà il futuro ai protagonisti di questa partita di mercato? Restate sintonizzati.

Mercato Juventus, c'è l'annuncio: «Aumentano le nostre possibilità». Il dirigente del club esce allo scoperto: cosa ha detto sul centravanti. Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ai microfoni di As ha parlato del futuro di Victor Osimhen. L'annuncio sul bomber seguito anche dal mercato Juventus. OSIMHEN – «Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all'agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray».