Il mercato della Juventus si infiamma con i nomi di Kolo Muani e Conceicao, due talenti in prestito pronti a fare il grande salto. Ma solo uno dei due ha reali possibilità di restare in bianconero dopo il Mondiale per club. Chi sarà il protagonista di questa scelta? A svelarlo è Giovanni Guardalà , che ci guida tra le chance e le strategie dei bianconeri. Scopriamo insieme chi potrebbe rimanere e perché.

Mercato Juve (Sky), tra Kolo Muani e Conceicao c’è un favorito per la permanenza in bianconero: ecco di chi parliamo!. Randal Kolo Muani o Francisco Conceicao. Chi tra i due rimarrĂ tra le fila della Juve attraverso il prossimo mercato estivo? La risposta la dĂ Giovanni GuardalĂ ai microfoni di Sky Sport. Di seguito, evidenziamo la sua risposta sulla situazione di questi due prestiti bianconeri. PAROLE – « Per Kolo Muani Comolli ha giĂ parlato con il PSG, lo ha fatto capire: c’è ottimismo per un prestito anche per la stagione successiva forte della volontĂ del giocatore. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta importante al PSG, le cose potrebbero cambiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve (Sky), Kolo Muani e Conceicao rimarranno anche dopo il Mondiale per Club? Per il giornalista solo uno ha grandi chance di permanenza: ecco di chi si tratta!

