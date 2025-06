Mercato Juve rivoluzione in attacco e non solo! Da Gyokeres a Retegui | svelata la strategia per Kolo Muani e Conceicao dopo il Mondiale per Club Tutti gli aggiornamenti

Il mercato della Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione, con importanti mosse in attacco e non solo, pronte a cambiare le sorti dei bianconeri. Dalle strategie per Kolo Muani e Conceicao agli assi come Gyokeres e Retegui, il club sta delineando un progetto ambizioso in vista della sessione estiva. Scopriamo insieme tutte le novitĂ e i dettagli di questa svolta decisiva.

Mercato Juve, rivoluzione in attacco e non solo: il punto sulle mosse dei bianconeri in vista delle prossime settimane. Il mercato Juve inizia a muoversi in vista della sessione estiva che inizierĂ dopo il Mondiale per Club. Come riportato da Alfredo PedullĂ , nella lista dei bianconeri ci sono Gyokeres e Retegui. PAROLE – «Kolo Muani e Conceicao hanno due storie diverse. Kolo Muani va al Mondiale per Club con possibilitĂ concrete che possa restare mentre Conceicao sono meno concrete. Gyokeres ha un'asta incredibile a rialzo, piace alla Juve e su quello non ci sono dubbi. I bianconeri hanno in lista anche il nome di Retegui».

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

La Juventus si appresta alla rivoluzione. Con #Conte o senza Conte. Si partirà dalla dirigenza, dove dovrebbe arrivare Damien Comolli, che ieri si è dimesso dalla carica di presidente del Tolosa, e si proverà a prendere Frederic Massara come nuovo Ds. S Partecipa alla discussione

