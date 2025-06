Mercato Juve | fissato il prezzo di Ederson e Lookman Comolli avvisato quale offerta servirà per strapparli alla Dea Cifre e dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con le ultime indiscrezioni su Ederson e Lookman: quanto chiedono l’Atalanta? Con cifre precise e dettagli esclusivi, la dirigenza orobica si prepara a valutare eventuali offerte. Se sei curioso di scoprire quale cifra potrebbe convincere la Dea a cedere i suoi talenti, resta con noi: il quadro completo è pronto a svelarsi.

Mercato Juve: ecco il prezzo di Ederson e Lookman. Dirigenza avvisata, quale offerta servirà per strapparli alla Dea. Cifre e dettagli. Se il mercato Juve dovesse bussare alla porta dell' Atalanta per Ederson e Lookman, beh, la risposta della dirigenza orobica per lasciar partire i suoi due gioielli sarebbe piuttosto chiara. Come raccontato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, per Ederson serviranno 60 milioni di euro, mentre per Ademola ne 'basteranno' 4550. La stagione 202425 ha visto i due giocatori imporsi come due dei protagonisti assoluti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

