Mercato Inter chi fa spazio a Leoni e Mosquera in difesa? Bisseck corteggiato dalla Premier c’è una clausola che viene incontro ai nerazzurri per Acerbi! Il punto

Il mercato dell’Inter si trasforma in un vero e proprio puzzle di scelte strategiche, con le situazioni di Leoni e Mosquera che aprono nuovi scenari per la difesa nerazzurra. La corsa a Bisseck, corteggiato dalla Premier, si intreccia con le esigenze di cessione di Acerbi e altri pezzi chiave. Risultato? Un equilibrio delicato tra acquisti e addii, che potrebbe definire il volto della difesa interista nella stagione imminente. Ma come si incastreranno i pezzi?

Mercato Inter, chi fa spazio a Leoni e Mosquera in difesa? Bisseck corteggiato dalla Premier, e per Acerbi. Occhio agli incastri. Il mercato Inter per la difesa sarà fatto di incastri come il puzzle. Leoni del Parma e Mosquera del Valencia sono obiettivi concreti, come confermato dal Corriere dello Sport. I nerazzurri sono però chiamati prima ad operare qualche cessione: due gli indiziati a dire addio, Yann Bisseck e Francesco Acerbi. MERCATO INTER – « Leoni e ora anche Mosquera. Per la difesa, l'Inter ha individuato i suoi obiettivi principali. Gli altri nomi, vale a dire i vari Lucumi, Beukema e De Winter, ora sono in seconda fila.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

GdS - Il piano per il mercato dell’#Inter è chiaro: Bonny subito, Hojlund più in là. Due punte per completare il reparto offensivo, e il giovanissimo Leoni poi per la difesa. A discapito delle dichiarazioni, #Hojlund ha già aperto al trasferimento all’Inter, il vero ostac Partecipa alla discussione

GdS - Mercato: tutto su Hojlund. Nico Paz resta il sogno, Leoni per ringiovanire la difesa. Ma l'Inter non si ferma, non prenderà un solo attaccante bensì due. Ragion per cui non si scarta anche il nome di Bonny, già allenato da Chivu. Partecipa alla discussione

Calciomercato Inter, Chivu pensa alla difesa: Mosquera e Leoni per il nuovo muro; La nuova Inter: tutto su Hojlund. Nico Paz resiste e in difesa obiettivo Leoni; Inter, è Leoni il rinforzo per la difesa. Centrocampo? C’è un nome nuovo oltre a Ricci.

Ribaltone in casa Inter, doppia cessione in difesa: sarà mini rivoluzione - La stagione dell'Inter potrebbe vedere tanti cambiamenti nel corso di questa stagione e la società valuta alcune uscite inaspettate.

CdS - Leoni e Mosquera le priorità per la difesa. Bisseck e Acerbi potrebbero fargli posto - De Winter, Beukema e Lucumí sono in seconda fila: adesso le priorità per la difesa dell'Inter si chiamano Leoni e Mosquera, come sottolinea il Corriere dello Sport.