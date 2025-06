Mercato esquilino da incubo quasi una tonnellata di pesce in pessimo stato

Nel cuore di Roma, il mercato Esquilino si trova al centro di un’indagine che ha scoperchiato un vero e proprio scandalo alimentare. Durante i controlli congiunti delle forze dell’ordine e del personale veterinario, sono state riscontrate condizioni igieniche precarie e oltre una tonnellata di pesce in pessimo stato. Le pescherie coinvolte rischiano sanzioni penali e la sospensione dell’attività. La sicurezza dei consumatori deve essere sempre prioritaria, e questa vicenda ne è la prova più evidente.

Roma, 11 giugno 2025- Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto del personale medico veterinario della A.S.L. Roma1, hanno effettuato una serie di controlli all’interno del multietnico “mercato Esquilino”, finalizzati alla verifica del rispetto sulle norme in materia di sicurezza alimentare e igiene, che hanno coinvolto numerose attività commerciali. A finire nel mirino dei Carabinieri sono state 3 pescherie, dove sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie. A seguito di controlli più approfonditi, è stata redatta una multa complessiva per 14.000 euro con lo smaltimento di 805 kg di pesce tenuto in pessimo stato di conservazione, potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: mercato - esquilino - incubo - quasi

Nel mercato Esquilino sono stati sequestrati oltre 150 chili di prodotti da inizio anno - Nel mercato Esquilino, la polizia locale ha sequestrato oltre 150 chili di prodotti dall'inizio dell'anno, con 300 persone controllate durante i servizi di vigilanza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato esquilino da incubo, quasi una tonnellata di pesce in pessimo stato.

Mercato "da incubo" all'Esquilino: quattro sequestri di alimenti in pochi mesi tra carne e pesce in pessime condizioni - Durante un giro di controlli straordinari all'interno del mercato rionale Esquilino, sono state accertate diverse criticità, che oltre al sequestro degli alimenti, hanno portato a sanzioni ...

Mercato Esquilino, quarti di bue su carrelli della spesa e caricati in spalla, a mani nude. I residenti: «Assenza di regole danneggia gli operatori onesti» - », si documenta l'assenza di controlli in un mercato fra i più noti in Europa, anche per la sua attraente ...