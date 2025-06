Mercati europei stabili dopo inflazione USA Parigi in rialzo Madrid in calo

I mercati europei si mantengono stabili dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense di maggio, in linea con le aspettative. Parigi registra la performance migliore con un +0,2%, mentre Madrid chiude in calo dello 0,5%. Lo spread tra BTP e Bund si stabilizza sui 90 punti base, avvicinandosi ai minimi da marzo 2015. In questo contesto, l’euro si rafforza, rispecchiando un incoraggiante segnale di stabilità e fiducia nell’Eurozona.

Mercati azionari del Vecchio continente stabili dopo il dato dell' inflazione statunitense di maggio in linea con le attese: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,2%, mentre la più pesante è Madrid in calo di mezzo punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove sui 90 punti base dopo aver toccato brevemente in apertura il nuovo minimo dal marzo 2015 a quota 89,8 'basis point'. Euro solido in aumento dello 0,3% contro il dollaro a 1,147. In Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%) tra i titoli principali il più tonico è Azimut che cresce del 2,2%, con Fineco e Unipol in aumento di un punto percentuale.

