Merab Dvalishvili è inarrestabile

Merab Dvalishvili, ormai inarrestabile con il suo record di 232 vittorie, ha conquistato il cuore dei fan al Prudential Center di Newark, teatro di un evento UFC imperdibile. Dopo il successo dello scorso anno con leggende come Makhachev e Poirier, quest’anno lo show ha visto sfidarsi i pesi gallo Merab e Sean O’Malley, regalando emozioni intense e un pubblico in delirio. La passione e l’adrenalina sono state protagoniste assolute, confermando che UFC 316 è stato un vero spettacolo da ricordare.

Il Prudential Center di Newark gremito è stato lo spot piĂą significativo e indicativo dell’importanza dell’evento UFC numero 316. Dopo un anno esatto la promotion è tornata a Newark, lo scorso anno si erano affrontati due leggende dei pesi leggeri, Islam Makhachev e Dustin Poirier, in un match molto eccitante vinto dal primo, a garantire spettacolo stavolta sono stati due pesi gallo come Merab Dvalishvili e Sean O’Malley. Dvalishvili aveva vinto il titolo proprio contro O’Malley a UFC 306, difendendolo contro Umar Nurmagomedov e accettando poi il rematch proprio contro “Suga” Sean. Ad accompagnare la portata principale c’è stato un co-main event per il titolo dei pesi gallo nella divisione femminile: Kayla Harrison ha sfidato (da favorita per i bookmaker) la campionessa in carica Julianna Peña, e si sapeva giĂ prima dell’incontro che sarebbe potuto essere la leva per convincere la piĂą grande fighter di sempre, Amanda Nunes, a tornare nella gabbia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com