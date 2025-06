Menù a base di pesce? Meglio se con specie climate winners nel piatto

In un mondo in evoluzione, anche la nostra tavola deve adattarsi. Menù a base di pesce, come il men249, possono diventare più sostenibili scegliendo specie considerate climate winners. La sfida è cambiare le nostre abitudini alimentari per tutelare gli ecosistemi marini e garantire un futuro più responsabile. E tu, sei pronto a scoprire come trasformare il modo di mangiare pesce?

Testo di Tommaso Tautonico della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 4 giugno 2025 Modificare i menù a base di pesce per rispondere alla crescente diminuzione delle specie più tradizionali. L’articolo “Why seafood restaurant menus need to change” pubblicato su Bloomberg propone un’interessante prospettiva offerta da Kate Masury, ambientalista e direttrice esecutiva di Eating with the ecosistems, organizzazione no-profit del New England che sta lavorando alla costruzione di un’industria ittica più matura e sostenibile lungo l’intera filiera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

