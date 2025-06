Meloni insiste su taglio tasse a ceto medio Giorgetti la stoppa Per Salvini la priorità è rottamazione cartelle

Giorgia Meloni non si ferma e insiste con determinazione sul taglio delle tasse per il ceto medio, sfidando le resistenze della Lega e del ministro Giorgetti. Nonostante le divergenze e le parole di rallentamento, la leader del governo rilancia con fermezza: la riduzione della pressione fiscale resta una priorità . La partita è aperta: quale sarà il prossimo passo in questa sfida politica? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

Giorgia Meloni tira dritto dopo le resistenze della Lega e del ministro dell'Economia Giorgetti, e rilancia il taglio delle tasse per il ceto medio: "Avanti nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un'attenzione particolare al ceto medio". Ieri il ministro dell'Economia l'aveva contraddetta, dicendo che per il taglio fiscale al ceto medio "ci sono ancora due anni e mezzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; i suoi voti al sicuro da Salvini - Il governo Meloni si trova in un delicato equilibrio tra una visione europeista e le crescenti preoccupazioni dei piccoli imprenditori e del ceto medio.

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #11giugno: L’altolà di #S&P: così il rischio idrico può pesare su conti e #rating delle #Regioni. In tilt l’intelligenza di #ChatGPT: segnalate disfunzioni. #Meloni: taglio #tasse per il ceto medio #buonalettura Partecipa alla discussione

Giorgia Meloni annuncia un grande taglio della tasse al ceto medio. Giorgia Meloni: "Intendiamo concentrarci oggi sul ceto medio rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano e spesso è quello che avverte di più il peso del carico tributario. S Partecipa alla discussione

Fisco, Forza Italia: felici priorità Meloni sia taglio tasse ceto medio; Tasse e terzo mandato, scontro nella maggioranza; Taglio delle tasse al ceto medio. Pure Giorgetti frena Meloni.

Fisco, Tajani: "Il taglio delle tasse al ceto medio è la priorità, prima si approva e meglio è. La rottamazione dopo l'Irpef" - Il taglio dell’Irpef dal 35 al 33 per cento e l’allargamento della base fino a 60 mila euro lordi l'anno di reddito rappresentano la soluzi ...

La Meloni rilancia il taglio delle tasse. "Ora ci concentriamo sul ceto medio" - E ora sono pure una centrista, o almeno, diciamo, una moderata, come spiega lei stessa agli stati generali dei commercialisti, annunci ...