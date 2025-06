Meloni | Economia solida e resiliente

La premier Meloni evidenzia con orgoglio come l'economia italiana si confermi solida e resiliente, grazie al contributo di imprese e lavoratori. Con dati record di occupati e un Pil in crescita, il nostro Paese dimostra di essere sulla strada giusta. È un risultato che appartiene a tutti noi, e il governo continuerà a creare le condizioni ideali per una crescita duratura. Le imprese del terziario sono pronte a scrivere il prossimo capitolo di questa eccellente storia.

12.07 "L'economia sta sostanzialmente dimostrando la sua solidità , la sua resilienza, anche e soprattutto sul fronte dell'occupazione".Così la premier Meloni in un videomessaggio a Confcommercio sottolineando i dati "incoraggianti" sul Pil e "numero record" di occupati. "E' soprattutto merito vostro,di imprese e lavoratori di questa Nazione", afferma. Il governo ha creato "le condizioni migliori per crescita e solidità " Le imprese del terziario tra i "motori dell'economia nazionale". E sulle tasse: "Obiettivo è abbassarle a tutti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Effetto Meloni, spread ai minimi storici. Il centrodestra: “Economia solida, cresce la credibilità italiana”. Le Cassandre tacciono - L'effetto Meloni si fa sentire: lo spread scende ai minimi storici, toccando sotto i 100 punti, un traguardo che conferma la solidità dell'economia italiana.

La premier agli industriali a Bologna: "L'Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà . La nostra economia è solida e resiliente. La prima cosa da fare è crederci, pensate in grande perché io farò lo stesso" Partecipa alla discussione

Assemblea nazionale di Confindustria. Meloni: Ormai non prende in giro solo i lavoratori, ma si permette di prendere per i fondelli pure noi con discorsi vuoti e propagandistici. Partecipa alla discussione

