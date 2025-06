Meloni e il ceto medio | L’obiettivo è meno tasse Giorgetti frena | c’è tempo

Giorgia Meloni conquista il palco degli Stati generali dei commercialisti, ricevendo standing ovation per le sue proposte sul ceto medio e la riduzione delle tasse. Tra applausi per le innovazioni fiscali e una presenza inaspettata, la premier si mostra umile e determinata a plasmare un futuro di opportunità. È un momento chiave che potrebbe segnare un nuovo approccio alla politica economica italiana, rivelando come il dialogo con le professioni possa aprire strade concrete di cambiamento.

"Mi imbarazzate, ragazzi". Giorgia Meloni, di fronte alla platea degli Stati generali dei commercialisti, si schermisce quando scatta la seconda o terza standing ovation. Gli esperti del fisco le tributano il loro plauso per una novità tecnica (la riforma della responsabilità dei componenti dei collegi sindacali), ma la premier, che doveva fare solo un videocollegamento e invece si presenta di persona (a differenza di Elly Schlein che dà forfait) coglie l’entusiasmo dell’assemblea per annunciare un nuovo taglio delle tasse, questa volta a favore del ceto medio. L’obiettivo del governo – avvisa – è "tagliare le tasse in modo equo e sostenibile", e dopo la riforma delle aliquote Irpef, "il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni e il ceto medio: "L’obiettivo è meno tasse". Giorgetti frena: c’è tempo

In questa notizia si parla di: meloni - ceto - medio - obiettivo

Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; i suoi voti al sicuro da Salvini - Il governo Meloni si trova in un delicato equilibrio tra una visione europeista e le crescenti preoccupazioni dei piccoli imprenditori e del ceto medio.

Meloni agli Stati generali dei commercialisti: “Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione”. L'obiettivo della riforma fiscale è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile. Intendiamo concentrarci sul ceto medio” Partecipa alla discussione

Meloni agli Stati generali dei commercialisti: “Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione”. L'obiettivo della riforma fiscale è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile. Intendiamo concentrarci sul ceto medio” Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fisco, la premier Meloni: l’obiettivo della riforma è tagliare le tasse, concentrati su ceto medio; Meloni e il ceto medio: L’obiettivo è meno tasse. Giorgetti frena: c’è tempo; Meloni: meno tasse al ceto medio ma è lite su fisco e terzo mandato.

Meloni e il ceto medio: "L’obiettivo è meno tasse". Giorgetti frena: c’è tempo - La premier alla kermesse dei commercialisti: un sistema equo e sostenibile.

Meloni: “Ora giù le tasse per il ceto medio”. E fa litigare Tajani e Salvini - L’intervento della premier agli Stati generali dei commercialisti: “Il Fisco non deve soffocare, risultati record sulla lotta all’evasione”.