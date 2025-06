Meloni annuncia taglio tasse per ceto medio Lite sul terzo mandato

La premier Meloni sorprende annunciando un taglio delle tasse pensato per alleggerire il carico sul ceto medio, ma nel governo infuria una polemica sulla possibilità di un terzo mandato. Mentre si realizza una promessa di equità fiscale, le tensioni interne rischiano di complicare il cammino politico. L’attenzione resta alta su come queste decisioni plasmeranno il futuro dell’Italia e la stabilità della maggioranza.

La Premier Meloni annuncia un sistema di tassazione più equo per il ceto medio, ma è lite nella maggioranza sul terzo mandato. Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni annuncia taglio tasse per ceto medio. Lite sul terzo mandato

Meloni annuncia potenziamento sicurezza: oltre 13.500 nuove unità in arrivo - La premier Giorgia Meloni annuncia un significativo potenziamento della sicurezza nel Paese. Con l'arrivo di oltre 13.

