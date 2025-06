Meloni a Confocmmercio Auguri per gli 80 anni una storia nazionale

In occasione degli 80 anni di Confcommercio, la premier Giorgia Meloni sottolinea come questa istituzione abbia rappresentato un pilastro della storia nazionale, accompagnando l’Italia attraverso decenni di grandi trasformazioni e sfide. Un traguardo che non è solo un compleanno, ma un tributo all’evoluzione del nostro paese e al ruolo fondamentale del commercio nel suo sviluppo. Un percorso di successi e resilienza che merita di essere celebrato.

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 "Confcommercio compie i suoi primi ottant'anni. E quindi, prima di tutto, auguri. Oggi non celebriamo solo i primi ottant'anni di storia, ma anche ottant'anni di storia nazionale, perché Confcommercio ha vissuto le profonde trasformazioni della società italiana e ha accompagnato l'Italia sia negli anni del boom economico del Dopoguerra sia nei momenti più complicati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'assemblea di Confcommercio. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni a Confocmmercio Auguri per gli 80 anni, una storia nazionale

