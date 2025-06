Meloni a Confcommercio | Mimettiamo al centro autonomi e professionisti

Giorgia Meloni mette al centro del suo intervento a Confcommercio l'importanza degli autonomi e dei professionisti, pilastri fondamentali per la crescita economica del Paese. Con un impegno deciso, la premier sottolinea come il governo stia lavorando per creare un ambiente favorevole agli investimenti e per rafforzare l'export delle aziende italiane. Un messaggio chiaro: il futuro dell'Italia passa anche attraverso il sostegno concreto a chi fa dell'indipendenza professionale il proprio motore di sviluppo.

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 'Fin dal primo giorno a Palazzo Chigi ci siamo schierati al fianco di chi crea ricchezza e occupazione. Stiamo creando un ambiente favorevole per chi vuole investire in Italia, e allo stesso tempo siamo impegnati per aiutare le nostre aziende a rafforzare l'export e la loro presenza sui mercati internazionali'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confcommercio, ricordando che 'abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant'anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l'obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto piu' giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente.

