Meloni a Confcommercio | L’obiettivo è ridurre le tasse per tutti con un’attenzione particolare al ceto medio

Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confcommercio, ha riaffermato il suo impegno a ridurre le tasse per tutti, con particolare attenzione al ceto medio. Le imprese sono il motore della crescita, e il governo si impegna a creare le condizioni ideali per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione. Un percorso che mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale e a costruire un futuro più prospero per il Paese.

Al centro della crescita ci sono sempre loro: le imprese. Intervenendo con un videomessaggio all’assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni ha ribadito il suo tributo di riconoscenza a chi produce e crea lavoro, ricordando – come sempre fa quando parla delle politiche economiche e dei risultati concreti e significativi che stanno portando – che «il governo si è limitato a fare la parte che gli spetta, cioè creare le condizioni migliori per la crescita e la competitività ». Il resto lo hanno fatto le aziende. C’è, di fondo, quell’idea di un’alleanza tra governo e sistema Italia che è il faro cui si è sempre ispirato l’esecutivo e che si declina anche, per esempio, nella riforma fiscale che ha gettato le basi per un nuovo rapporto tra fisco e cittadino, ridato dignità ad autonomi e liberi professionisti e che punta ad abbassare le tasse per tutti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a Confcommercio: «L’obiettivo è ridurre le tasse per tutti, con un’attenzione particolare al ceto medio»

Meloni a Confcommercio: Mimettiamo al centro autonomi e professionisti - Giorgia Meloni mette al centro del suo intervento a Confcommercio l'importanza degli autonomi e dei professionisti, pilastri fondamentali per la crescita economica del Paese.

