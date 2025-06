Meloni a Confcommercio | Governo vicino a chi crea ricchezza e occupazione

Meloni sottolinea l'impegno del Governo nel sostenere chi genera ricchezza e occupazione, creando un ambiente favorevole agli investimenti e rafforzando l’export delle aziende italiane. Un messaggio chiaro che dimostra come le politiche siano orientate a favorire la crescita economica e la competitività del Paese. Con un approccio pragmatico e determinato, il governo si conferma al fianco di chi contribuisce allo sviluppo dell’Italia, puntando a un futuro più prospero e sostenibile.

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 “Il Governo si è limitato a fare la parte che gli spetta, cioè creare le condizioni migliori per la crescita della competitività. Fin dal primo giorno a Palazzo Chigi ci siamo schierati al fianco di chi crea ricchezza e di chi crea occupazione. Stiamo creando un ambiente favorevole per chi vuole investire in Italia e allo stesso tempo siamo impegnati per aiutare le nostre aziende a rafforzare l'export e la loro presenza sui mercati internazionali”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'Assemblea generale di Confcommercio in corso a Roma Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it