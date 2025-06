Meghan Markle sta per lanciare sul mercato una catena di ristoranti che porta il suo nome?

Meghan Markle si prepara a conquistare anche il mondo della ristorazione con il lancio di una catena di ristoranti che porta il suo nome. L'espansione del suo brand "As Ever" nella categoria «servizi di ospitalità » suggerisce una nuova avventura imprenditoriale, pronta a sorprendere e affascinare. Cosa riserverà questa innovativa iniziativa? La risposta sta nel prossimo capitolo di questa intrigante storia di successo.

