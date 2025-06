Mega muscoli e pose statuarie, corpi da show.

Un weekend all’insegna della forza, dell’armonia e dello spettacolo, con corpi scolpiti e pose da vera statua vivente. La scena del culturismo di alto livello si è riempita di muscoli infiammati e sguardi decisi, mentre atleti provenienti da tutta Italia si sfidavano per un posto nel mondiale. Domenica scorsa, nel Pala-Eventi di Pieve di Cento, si sono accesi i riflettori sull’Italian Championship PCA, una vetrina di talento e dedizione che promette di lasciare il segno anche a livello internazionale.

Spazio al culturismo di alto livello. Domenica scorsa, nel pala-eventi a Pieve di Cento, si è tenuta una importante giornata, dedicata alle qualifiche, in vista del mondiale. Si è trattato dell’ Italian championship Pca, con direttore e organizzatore Mauro Agosto. "Si è celebrata – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – di una competizione molto importante perché si è svolta la qualificazione per il campionato mondiale che si svolgerà in Galles il prossimo 16 novembre. Questo evento ha fornito la selezione per rappresentare la squadra italiana ai prossimi campionati del mondo. Ma non solo perché la gara di Pieve è stata anche una giornata di qualificazioni per la Pro Qualifier che si terrà invece il 2 novembre a Firenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it