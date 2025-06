meetoo harvey weinstein colpevole di crimini sessuali

sentenza di oggi segna un passo importante nella lotta contro le molestie e l'impunità nel mondo dello spettacolo, dimostrando che nessuno è sopra la legge. Mentre il movimento #MeToo continua a spingere per un cambiamento culturale profondo, questa decisione riaccende il dibattito sulla giustizia e la responsabilità. La vicenda Weinstein ci invita a riflettere sul potere delle vittime di farsi ascoltare e sulla necessità di un sistema più equo.

L’ex magnate del cinema Harvey Weinstein è stato condannato per uno dei principali capi d’accusa nel suo nuovo processo per crimini sessuali ( ma è stato assolto per un altro, e i giurati non sono ancora riusciti a raggiungere un verdetto su un terzo capo d’accusa). L’iniziale condanna di Weinstein, cinque anni fa, sembrava aver sancito la caduta di uno degli uomini più potenti di Hollywood in un momento cruciale per il movimento #MeToo. Ma la condanna è stata annullata l’anno scorso e il caso è stato rinviato per un nuovo processo nello stesso tribunale di Manhattan. Questa volta, una giuria a maggioranza femminile ha condannato l’ex capo dello studio per aver costretto una persona a compiere un atto sessuale nel 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it