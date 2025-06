Medio Oriente la Prot civile di Gaza | 31 morti e 200 feriti hanno sparato ai cittadini in fila per avere cibo

La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente: mentre civili in fila per il cibo sperano in un po' di sollievo, vengono colpiti da fuoco israeliano. La Protezione Civile denuncia 31 vittime e 200 feriti, tra cui donne e bambini innocenti. Un'ulteriore conferma delle tensioni esplosive che scuotono il Medio Oriente, dove la pace sembra ancora un miraggio. La comunitĂ internazionale deve intervenire immediatamente per fermare questa spirale di violenza e salvare vite umane.

La Protezione Civile di Gaza ha riferito che 31 persone sono state uccise e circa 200 sono rimaste ferite dal fuoco israeliano mentre si stavano recando in cerca di cibo presso il centro di assistenza umanitaria statunitense. Lo riferisce il portavoce dell'organizzazione, Mahmoud Bassal, secondo il quale «carri armati e droni israeliani» hanno sparato su «migliaia di cittadini».

De Luca al Salone del Libro di Torino: “Una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza” - Durante l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino 2025, il presidente De Luca ha denunciato la drammatica situazione a Gaza, raccontando l'arrivo di un bambino di tre anni ferito dalle bombe israeliane all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Will Media. Volker Bertelmann · Tears. Israele non ha mai ucciso così tanti cittadini di Gaza come sta facendo dal 7 ottobre 2023 ad oggi. Parliamo di oltre 50mila persone. Proprio per questo motivo a dicembre del 2023 il governo del Sudafrica ha accusato Isr Partecipa alla discussione

Israele e Stati Uniti hanno sospeso per almeno un giorno la distribuzione di cibo ai palestinesi nella Striscia di Gaza. La decisione è giunta dopo quanto successo nella giornata di ieri, quando l'esercito israeliano ha sparato sulla folla uccidendo 27 persone ch Partecipa alla discussione

