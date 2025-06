Medicina sistemica integrata l’obiettivo è mettere il paziente al centro

La medicina sistemica integrata si propone di mettere il paziente al centro del percorso di cura, riconoscendo l’interconnessione tra corpo, mente ed emozioni. In un’epoca in cui la salute richiede approcci olistici e personalizzati, questa disciplina unisce le conoscenze tradizionali con innovativi strumenti biologici e funzionali. Un metodo che mira a sostenere non solo la guarigione, ma anche il benessere complessivo dell’individuo, promuovendo una vita più equilibrata e armoniosa.

ROMA (ITALPRESS) – La malattia non nasce all’improvviso, ma è spesso il risultato di uno squilibrio nei meccanismi vitali dell’organismo. Per indagare e comprendere questi processi è fondamentale un approccio che pone al centro l’individuo nella sua unicità e interezza biologica, emotiva e relazionale. La medicina sistemica integrata unisce conoscenze mediche tradizionali a strumenti della medicina biologica e funzionale per sostenere l’equilibrio naturale del corpo, favorire i processi di autoguarigione e prevenire la comparsa di disturbi cronici. L’obiettivo, insomma, è quello di curare la salute per stare bene il più a lungo possibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La dott.ssa Viviana Contu, oncologa, direttore del centro di prevenzione e medicina di insieme al Gradenigo di Torino, è intervistata dalla giornalista Annalia Martinelli. Si discute delle attività del suo centro in occasione del II Congresso di Oncologia Integrata, Partecipa alla discussione

Medicina sistemica integrata, l'obiettivo è mettere il paziente al centro

