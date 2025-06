medicina estetica crescita del mercato dei laser medicinali

Il settore della medicina estetica sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all'espansione dei laser medicali, strumenti fondamentali in dermatologia, urologia, oftalmologia e odontoiatria. La crescente domanda di trattamenti non invasivi e chirurgici sta alimentando questa ascesa, prevedendo un mercato globale che, secondo Precedence Research, toccherĂ i 25 miliardi di dollari entro il 2034. Una tendenza destinata a ridefinire il panorama delle terapie mediche e estetiche, offrendo nuove opportunitĂ e innovazioni.

I laser medicali sono ampiamente utilizzati in dermatologia, medicina estetica, urologia, oftalmologia e odontoiatria. La crescente domanda di trattamenti chirurgici e dermatologici non invasivi sta trascinando lo sviluppo del mercato globale dei laser medicali. Quest’ultimo infatti, secondo una ricerca di Precedence Research, raggiungerĂ i 25 miliardi di dollari di valore entro il 2034, con una crescita del +220% rispetto ai 7,75 miliardi di dollari di valore stimati per il 2025. A livello di quote di mercato a farla da padrona, con il 45%, è la regione nordamericana, trainata dalla crescita, tra la popolazione, della preferenza per gli interventi di medicina estetica con procedure poco invasive come quella del laser, tanto che negli USA, nel 2023, si è registrata una spesa di circa 20 miliardi di dollari per questo tipo di trattamenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it