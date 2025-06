mediaset gianluigi nuzzi in pole per sostituire myrta merlino a pomeriggio cinque

presenza al timone di Pomeriggio Cinque potrebbe rappresentare una svolta intrigante per il programma, portando freschezza e autorevolezza. Con un’esperienza consolidata nel giornalismo d’inchiesta e un talento riconosciuto, Nuzzi si prepara a conquistare il pubblico del pomeriggio, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente. La sfida è aperta: riuscirà il noto giornalista a confermare il suo successo anche in questa nuova avventura televisiva?

È partito il toto conduttori per la prossima stagione televisiva. A Canale 5 si è chiusa l’esperienza di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, ma per lei si prospetta una prima serata su Rete 4. Per la conduzione del programma pomeridiano, dopo vari nomi circolati tra cui Alessandra Viero, Francesco Vecchi e Giuseppe Brindisi, sembra aver avuto la meglio Gianluigi Nuzzi, forte dei buoni risultati ottenuti con Quarto Grado. La sua presenza al timone sarebbe considerata strategica per contrastare il consolidato successo di Alberto Matano con La Vita in diretta su Rai 1. Intanto Mediaset si era già assicurata la presenza di Max Giusti nella fascia preserale, mentre per la sostituzione di Paolo Del Debbio nella striscia dell’access si fanno i nomi di Francesca Barra e Roberto Poletti, coppia che potrebbe condurre 4 di sera nella versione estiva su Rete 4. 🔗 Leggi su Lettera43.it