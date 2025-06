Mediaset commemora Berlusconi | Caro Presidente il tempo vola nel secondo anniversario dalla morte

Due anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi, un protagonista indiscusso della politica e dell’imprenditoria italiana. Mediaset gli dedica un tributo speciale, "Caro Presidente, il tempo vola", in simulcast il 12 giugno, con Toni Capuozzo che ripercorre vita e eredità di un'icona nazionale. Un’occasione per riflettere sul suo impatto duraturo sulla nostra storia. Continua a leggere per scoprire i momenti più significativi di questa commemorazione.

Mediaset commemora Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa con "Caro Presidente, il tempo vola", speciale in simulcast il 12 giugno. Toni Capuozzo ripercorre vita e eredità del Cavaliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mediaset - commemora - berlusconi - caro

"Caro Presidente, il tempo vola": Mediaset ricorda Silvio Berlusconi con uno speciale in onda in simulcast sulle reti Mediaset e Tgcom24. Domani alle 20.40. Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mediaset commemora Berlusconi: Caro Presidente, il tempo vola nel secondo anniversario dalla morte; MEDIASET RICORDA SILVIO BERLUSCONI CON UNO SPECIALE IN ONDA IN SIMULCAST SULLE RETI MEDIASET E TGCOM24 | .it; Mediaset ricorda Silvio Berlusconi a un anno dalla morte: da Mentana a Ibrahimovic, chi c'è nel documentario.

Mediaset commemora Berlusconi: “Caro Presidente, il tempo vola” nel secondo anniversario dalla morte - Mediaset commemora Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa con "Caro Presidente, il tempo vola", speciale in simulcast il 12 giugno ...

'Caro presidente, il tempo vola', Mediaset ricorda Berlusconi - In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con 'Caro Presidente, il tempo vola', uno speciale che intreccia memoria e attualità ...