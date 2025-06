L'ex campione John McEnroe si apre su un duello che ha emozionato il mondo del tennis: Sinner e Alcaraz, protagonisti di una battaglia epica a Roland Garros. Tra passione e rivalità, McEnroe rivela quale dei due tennisti meriterebbe il suo biglietto d'ingresso, sottolineando che uno di loro rappresenta il regalo più bello per gli appassionati. Ma chi è il vero talento che cattura il cuore degli spettatori? Scopriamolo insieme.

L’ex tennista statunitense, John McEnroe, intervistato dal quotidiano “Il Corriere della Sera“, ha parlato della rivalità dei due tennisti più forti del momento, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che domenica pomeriggio si sono sfidati in un epica finale del Roland Garros per cinque ore e mezza. “Sinner ha confermato di avere un’aura particolare, intesa . L'articolo McEnroe: “Alcaraz è l’unico tennista per cui pagherei il biglietto, è il regalo più bello che.” Sinner ha confermato di.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it