Preparati a scoprire un'inedita esperienza di gusto con le nuove McChicken Creation di McDonald's, nate dalla collaborazione con GialloZafferano. Queste irresistibili ricette, disponibili fino al 19 agosto in oltre 760 ristoranti italiani, si distinguono per l’aggiunta di ingredienti DOP e IGP, tra cui il Provolone Valpadana DOP, il Cappero delle Isole Eolie DOP e i Peperoni di Senise. Un viaggio nel sapore autentico che non puoi perdere!

MILANO (ITALPRESS) – McDonald's propone le nuove McChicken Creation, le ricette ideate in collaborazione con GialloZafferano, e ispirate al McChicken originale. Saranno disponibili negli oltre 760 ristoranti McDonald's fino al 19 agosto. Le nuove ricette McChicken Creation quest'anno si arricchiscono di tre ingredienti DOP e IGP: il Provolone Valpadana DOP, che torna nei menu McDonald's, il Cappero delle Isole Eolie DOP e i Peperoni di Senise IGP che vi entrano per la prima volta, come tocco in piĂą nella maionese e nella salsa dei nuovi panini. “Siamo orgogliosi di presentare la settima edizione delle McChicken Creation, un'iniziativa che rafforza il nostro impegno a sostegno della filiera agroalimentare italiana – afferma Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald's Italia – Grazie alla collaborazione con GialloZafferano, Fondazione Qualivita e i Consorzi di tutela, integriamo nella nostra offerta ai clienti ingredienti DOP e IGP, rendendoli accessibili a un pubblico sempre piĂą ampio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - McDonald's, arrivano le nuove ricette McChicken Creation

