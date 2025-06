Mbangula via dalla Juve? Possibile pedina di scambio | l’esterno belga può rientrare in quell’affare! Novità anche sul suo futuro

Mbangula potrebbe lasciare la Juventus come pedina di scambio nel mercato estivo, aprendo nuove opportunità per il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane talento potrebbe essere inserito in un affare per rafforzare l’attacco o la difesa, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Tudor. La situazione si fa calda e tutto sembra ancora da decidere: scopriamo insieme gli sviluppi più recenti e le possibili strategie di mercato della Juve.

Mbangula via dalla Juve? Possibile pedina di scambio per quel colpo: gli aggiornamenti sul mercato in entrata e non solo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor spinge per avere il capitano del Marsiglia Leonardo Balerdi. Spuntano due possibili contropartite in casa Juventus: Samuel Mbangula, che è un giovane di prospettiva che potrebbe fare al caso dell'OM, e Nico Gonzalez. L'esterno belga, in particolare, è in bilico ed ha mercato: il suo profilo piace a De Zerbi ed alla dirigenza francese anche per i costi non eccessivi.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

