Mazda apre a Firenze l’Expo ‘Eccellenze Italiane’

Mazda apre le porte a Firenze con l’Expo Nazionale delle “Eccellenze Italiane”, un evento che celebra l’arte, la tradizione e l’innovazione delle eccellenze artigianali del nostro Paese. Promossa dal brand giapponese in collaborazione con Inghirami Company, questa mostra unica nel suo genere invita i visitatori a scoprire il cuore pulsante del Made in Italy. Un’occasione imperdibile per immergersi nel talento e nella passione che rendono l’Italia famosa nel mondo.

(Adnkronos) – Apre domani al pubblico – fino al 24 giugno – l’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane”, una mostra promossa da Mazda Italia e dedicata alle straordinarie realtà artigianali del nostro paese. Il progetto è stato ideato e realizzato dal marchio giapponese in collaborazione con Inghirami Company — gruppo storico nel settore dell’abbigliamento Made in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

