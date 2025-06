maxi sequestro di droga cocaina in auto e a casa per due milioni e mezzo

Un maxi sequestro di cocaina del valore di due milioni e mezzo di euro scuote la città: tra auto, case e doppifondi sofisticati, le forze dell’ordine hanno scoperto un traffico ben organizzato. La scoperta include anche contanti, telefoni criptati e una pistola rubata, collegata a un caso di cronaca nera. Questa operazione dimostra ancora una volta come la lotta al narcotraffico richieda impegno e attenzione ai dettagli. La vicenda continua a riservare sviluppi sorprendenti.

Due doppi fondi realizzati appositamente per nascondere la droga. Cocaina per l’esattezza, che gli uomini della Guardia di finanza hanno trovato nell’auto alla cui guida c’era un cittadino tunisino di 36 anni. Insieme alla droga, anche molti soldi in contanti, telefoni cellulari anche criptati e una pistola, risultata essere stata rubata a Perugia, al marito di una poliziotta. L’uomo è stato fermato dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria in seguito a un’attività di indagine che ha portato le fiamme gialle sulle tracce di quello che viene ritenuto un "anello" di un vasto traffico di droga, in particolare incentrato su Foligno e Spello, dove l’uomo è residente. 🔗 Leggi su Lanazione.it