Maxi rissa in corso Italia i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti

Una maxi rissa in Corso Italia ha causato feriti tra forze dell’ordine, che potranno ora chiedere un risarcimento. Il giudice ha rinviato l’udienza al 30 settembre, dando tempo agli avvocati dei giovani coinvolti di negoziare l’importo con le vittime. Una vicenda che mette in luce le conseguenze di comportamenti irresponsabili e l’importanza della giustizia nel ristabilire l’ordine.

È quanto stabilito dal giudice che ha rinviato l'udienza al 30 settembre per dare il tempo agli avvocati dei ragazzi di trovare un accordo sulla cifra con i nove aggrediti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Maxi rissa in corso Italia, i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti

In questa notizia si parla di: maxi - rissa - corso - italia

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni - Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

mercoledì, 4 giugno 2025 *** Genova, dopo la maxi rissa in corso Italia, arresti convalidati, ma i sei giovani tornano in libertà, fissato il processo per il prossimo 11 giugno, la folla inferocita lanciava pietre e bottiglie verso le gazzelle dei cara Vai su Facebook

Maxi rissa in corso Italia, i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti; Maxi rissa in Corso Italia, i ragazzi dovranno risarcire i danni ad agenti e militari; Maxi rissa in corso Italia, i giovani imputati dovranno risarcire carabinieri e poliziotti.

Maxi rissa in corso Italia, i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti Si legge su ilsecoloxix.it: È quanto stabilito dal giudice che ha rinviato l'udienza al 30 settembre per dare il tempo agli avvocati dei ragazzi di trovare un accordo sulla cifra con i ...