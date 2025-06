Maxi evasione fiscale di un’agenzia immobiliare Denunciato il legale rappresentante

Una maxi evasione fiscale scuote Treviso: un’agenzia immobiliare clandestina, operante tra Italia e San Marino, è stata scoperta e denunciata dalle Fiamme Gialle. Durante le indagini coordinate dalla Procura, è emerso un sistema di frode più ampio di quanto si pensasse, che ha coinvolto diverse province italiane. La scoperta dimostra quanto sia fondamentale la vigilanza contro le attività illecite nel settore immobiliare, proteggendo il mercato e i contribuenti onesti.

Treviso, 11 giugno 2025 – Un’attività completamente sconosciuta al fisco, scoperta dalle Fiamme Gialle. Nell’ambito di un’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato una società di diritto sanmarinese, attiva nel settore della consulenza in materia di aste immobiliari e operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, che non ha dichiarato e versato le imposte dovute, per un importo di oltre un milione di euro. Nel merito è stata disposta la perquisizione della sede operativa della società, a Conegliano, nel corso della quale è stata acquisita documentazione contabile ed extracontabile rivelatasi estremamente utile alle indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi evasione fiscale di un’agenzia immobiliare. Denunciato il legale rappresentante

