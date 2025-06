Max Gazzè a Monreale per l’estate monrealese tanti eventi in programma

L’estate monrealese si preannuncia vibrante e ricca di sorprese, con un cartellone di eventi che promette di coinvolgere e affascinare tutta la comunità. Tra arte, cultura e tradizioni, Monreale si prepara a trasformarsi in un palcoscenico all’aperto, valorizzando il suo patrimonio unico e creando momenti indimenticabili per residenti e visitatori. Un’occasione imperdibile per vivere al massimo questa stagione speciale.

Monreale si prepara a vivere un'estate all'insegna dell'arte, della cultura e delle tradizioni. L'Assessorato allo Spettacolo ha presentato un cartellone ricco di appuntamenti che animeranno la città per i prossimi mesi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e offrire momenti di svago e intrattenimento a residenti e visitatori. Alla presentazione, che ha illustrato il .