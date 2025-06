Mauro Corona deluso | Il referendum sulla cittadinanza ha dimostrato che non vogliono proprio gli stranieri

Mauro Corona, con la sua tipica sincerità, esprime grande delusione per il risultato del referendum sulla cittadinanza, ritenendo che abbia rivelato una forte resistenza nei confronti degli stranieri. Nonostante ciò, aveva già annunciato il suo voto a favore del sì, dimostrando il suo impegno civico. Dopo aver condiviso il suo punto di vista nella scorsa settimana, Corona riflette ora sulle implicazioni di questa vittoria, sottolineando come il dibattito pubblico continui a essere acceso e controverso.

«Certo che vado a votare, cinque sì vado a votare». Mauro Corona nella puntata della scorsa settimana di È sempre Cartabianca aveva lanciato un appello in vista del referendum dell'8-9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza. Ieri, martedì 10 giugno, Bianca Berlinguer gli ha chiesto un commento.

