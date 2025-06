Maurizio Sarri punta con decisione su Giacomo Raspadori | il suo nuovo Mertens per la Lazio

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, ha già le idee chiare per rafforzare l’attacco: il suo obiettivo principale è Giacomo Raspadori. Considerato il nuovo Mertens, il talentuoso centravanti del Napoli potrebbe essere il protagonista del prossimo trasferimento di mercato. Con uno sguardo attento al futuro, Sarri intende plasmare una squadra più brillante e imprevedibile, e Raspadori sembra essere la pedina chiave per raggiungere questo obiettivo.

Maurizio Sarri, neo-allenatore della Lazio, sta già tracciando la linea del mercato e ha individuato in Giacomo Raspadori il profilo perfetto per rinforzare il suo attacco. L'allenatore toscano vede nel centravanti del Napoli una corrispondenza ideale al tipico "falso nove" che ha rappresentato in passato Dries Mertens, e sarebbe pronto a muoversi concretamente per portarlo

