Maurizio Landini l' ultima sconfitta nel grande declino della Cgil

Nel giorno della disfatta, Maurizio Landini continua a coltivare la sua vocazione da illusionista. Il sindacalista ha perso ma dice che gli sconfitti sono quelli che hanno vinto. Per il segretario della Cgil, il fatto che gli italiani abbiano snobbato i suoi referendum significa che «è in crisi la democrazia», non lui, che si fa forte di «quindici milioni di consensi», più dei votanti stessi (13,8 milioni compreso il 10% che ha detto no ai quesiti sul lavoro e il 35% che ha risposto picche a quello sugli immigrati). È stata un'esperienza importante, ci rifaremo, è la sintesi del suo discorso. Viene da chiedersi se questo sia il punto più basso del lungo declino della Cgil, se ci siano margini per la risalita e come si sia arrivati fino a qui.