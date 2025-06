Maurizio De Giovanni chiude Il Festival del Giallo 130 scrittori a Napoli per la quarta edizione

Il Festival del Giallo di Napoli si conferma come l’appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere, riunendo 130 scrittori provenienti da tutto il mondo. Tra incontri con maestri del noir e scoperte letterarie, questa quarta edizione ha regalato serate indimenticabili di suspence e cultura. Maurizio de Giovanni ha chiuso la kermesse con il suo talento inconfondibile, lasciando il pubblico desideroso di ancora di più.

Passare sere d’estate ad ascoltare Maurizio de Giovanni e Carlo Lucarelli, chiacchierare con Luca Briasco su come portare l’immaginazione di Stephen King in Italia, indagare sui segreti di Diabolik con Raffaele Mangano, scoprire gli scrittori di gialli iberici con Susana Martin Gijon e Javier Castillo, ascoltare un secolo di noir con Loriano Macchiavelli. E’ un Festival del Giallo di altissimo livello quello che si è chiuso ieri sera al Cenacolo Belvedere che con l’abbraccio della vista e il vento dell’intero Golfo di Napoli ha ospitato 130 scrittori da tutta Italia e 1500 spettatori che amano leggere i misteri per tutto l‘anno e sono stati sulla terrazza per condividere idee sui gialli con altri appassionati e direttamente con gli autori. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Maurizio De Giovanni chiude Il Festival del Giallo. 130 scrittori a Napoli per la quarta edizione

In questa notizia si parla di: scrittori - maurizio - giovanni - festival

Mestre bookfest Ieri ha preso il via la terza edizione del #MestreBookFest, in programma dal 3 al 15 giugno 2025. Ieri in Piazza Ferretto il debutto del festival letterario con due celebri scrittori: lo sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo, Maurizio d Partecipa alla discussione

“Il pappagallo muto”, Maurizio De Giovanni torna in libreria con un’amatissima protagonistaCon “Il pappagallo muto”, Maurizio De Giovanni è tornato in libreria raccontando un’avvincente storia che è già bestseller.di Nicoletta Migliore“Il pappagallo muto”, Mau Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Il Festival del Giallo torna a Napoli: 100 scrittori e 63 eventi in città per tutto il weekend; Maurizio De Giovanni ha dato il via al terzo Mestre Book Fest; Mestre Book Fest al via, partenza-boom con Maurizio De Giovanni e Carlo Lucarelli.

Il Festival del Giallo torna a Napoli: 100 scrittori e 63 eventi in città per tutto il weekend - La kermesse, giunta alla IV edizione, si tiene nel Palazzo Belvedere di via Aniello Falcone.

Festival del Giallo, gran finale con Maurizio de Giovanni - Passare sere d'estate ad ascoltare Maurizio de Giovanni e Carlo Lucarelli, chiacchierare con Luca Briasco su come portare l'immaginazione di Stephen King in Italia, indagare sui segreti di Diabolik co ...