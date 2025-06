Maturità non solo Notte prima degli esami | cinque film da guardare prima delle prove

La notte prima degli esami si avvicina, ma perché non rilassarsi e prepararsi con stile? Ecco cinque film imperdibili che catturano l’essenza di questo momento unico, tra risate, emozioni e riflessioni. Questi capolavori sono perfetti per alleggerire lo spirito e affrontare le sfide di maturità con un sorriso. Perché ogni grande avventura merita di essere vissuta anche davanti allo schermo.

Un altro anno scolastico è passato. Con il mese di giugno, si avvicinano per migliaia di studenti i temuti esami di maturità, simbolo della fine di un importante capitolo della loro vita durato ben cinque anni. Rito di passaggio che segna l’inizio della carriera universitaria oppure l’ingresso nel mondo del lavoro, hanno attirato l’attenzione di molti registi italiani che in vari modi, con ampio spazio alla comicità, hanno voluto raccontare l’incontro tra gli alunni e la commissione. In prima linea sicuramente Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, che si ispira all’omonima canzone di Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maturità, non solo Notte prima degli esami: cinque film da guardare prima delle prove

In questa notizia si parla di: prima - esami - maturità - notte

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Milan, è la notte prima degli esami. A Roma per la maturità? L'editoriale di @giancarlolabat ? Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maturità, non solo Notte prima degli esami: cinque film da guardare prima delle prove; Maturità 2025, parte il conto alla rovescia. E Firenze celebra il rito con la proiezione in piazza di “Notte prima degli esami”; Antonello Venditti, prima degli esami di maturità canterà in un carcere minorile.