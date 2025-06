Maturità l' augurio del provveditore agli studenti | Nessuno vi chiedera? di sapere tutto ma di affrontare l’ignoto con spirito critico

L’Esame di Stato segna un passaggio fondamentale nella vita di ogni studente, non solo come verifica delle conoscenze acquisite, ma come occasione di crescita e scoperta di sé. Il provveditore desidera rivolgere a voi un messaggio di incoraggiamento: nessuno vi chiederà di sapere tutto, ma di affrontare l’ignoto con spirito critico e coraggio. Ricordate, il vostro cammino non si ferma qui: il futuro vi attende con nuove sfide e opportunità.

"L'Esame di Stato rappresenta, da sempre, uno dei momenti piu? significativi della vita scolastica e personale. E? un tempo che non appartiene piu? al solo studio, ne? unicamente alla scuola, ma che apre, con passo solenne e consapevole, il cammino verso cio? che sta oltre: il futuro, nelle sue.

Un augurio a tutti i ragazzi e ragazze che dovranno affrontare la maturità. Lettera - Cari ragazzi e ragazze, il momento tanto atteso sta per arrivare: l'esame di maturità rappresenta un traguardo fondamentale nel vostro percorso di crescita.

