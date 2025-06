Maturità conto alla rovescia Pronti alla prova 2500 pistoiesi

La tensione sale mentre i circa 2.500 studenti pistoiesi si preparano al grande giorno: l’attesissima prova di maturità. Con le commissioni d’esame finalmente ufficializzate e il conto alla rovescia ormai avviato, il momento di mettere in gioco tutto il proprio impegno si avvicina. La sfida è alle porte: siete pronti a dimostrare di cosa siete capaci e a conquistare il vostro futuro? La prova di Stato sta per iniziare, e il successo vi aspetta.

PISTOIA Conto alla rovescia per la prossima maturità che coinvolgerà anche le scuole pistoiesi. Proprio in questi giorni sono state pubblicate dall'ufficio scolastico provinciale, le commissioni d'esame che si occuperanno dei circa 2mila e 500 studenti pistoiesi anche avranno a che fare con la prova di Stato per ottenere l'agognato diploma. Il Ministero farà aprire le buste mercoledì 18 giugno alle 8.30 con modalità identiche in tutti gli istituti econ una una durata massima di sei ore. Sarà il tema di italiano dove si valuteranno le competenze linguistiche e formative degli studenti. "I candidati – si legge direttamente nel sito Ministeriale – possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico e tecnologico, sociale.