Maturità 2025 i vip che si preparano all’esame da Sarah Toscano a Chanel Totti

Manca ormai pochissimo alla notte più importante per gli studenti italiani: la Maturità 2025. Tra loro, anche alcuni vip come Sarah Toscano e Chanel Totti si preparano con determinazione, dimostrando che anche le star affrontano le sfide dell’esame di stato. La tensione è palpabile, ma tra sacrifici e studio intenso, sono pronti a concludere un percorso fondamentale. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti famosi pronti a scrivere il loro capitolo della maturità.

Manca ormai pochissimo alla cruciale notte prima degli esami. Sono tanti gli studenti italiani che dovranno posticipare l'inizio delle vacanze e continuare a studiare per l' esame della maturità. Tra questi, alle prese come tutti tra tema d'italiano e prova di matematica, ci sono anche alcuni famosissimi. Dalla cantante Sarah Toscano all'attore Andrea Arru, ecco chi svolgerà nel 2025 l'esame che pone fine alle scuole superiori. I vip impegnati nella maturità. Non è facile conciliare gli impegni scolastici con un lavoro a tempo pieno. Eppure, sono parecchi i giovanissimi vip che hanno intenzione di presentarsi, assieme ai propri compagni di classe, all'esame di maturità 2025.

Un mese alla Maturità 2025, come sarà l’esame di Stato: date delle prove, crediti e commissioni - A un mese dalla Maturità 2025, gli studenti si preparano per l'esame di stato che si terrà dal 18 giugno.

