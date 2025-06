Maturità 2025 già in corso le sostituzioni dei commissari che hanno comunicato l’assenza

La Maturità 2025 si avvicina, e le prime sostituzioni dei commissari sono già in corso a causa di assenze comunicato. Lunedì 16 alle 8:30, si apre ufficialmente la sessione ordinaria con la riunione plenaria, un momento cruciale per il mondo scolastico. Prepararsi al meglio è fondamentale: scopri tutte le novità e i dettagli per affrontare questa importante tappa con serenità e successo.

Maturità 2025, la sessione ordinaria prende il via lunedì 16 alle 8.30 con la riunione plenaria in cui si incontreranno il Presidente nominato e i commissari interni ed esterni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

