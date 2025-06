Maturità 2025 cosa cambia rispetto al 2024

La Maturità 2025 si presenta con alcune novità rispetto all’anno precedente, rendendo gli esami di Stato ancora più stimolanti e sfidanti. Dal 18 giugno, studenti di tutta Italia affronteranno la prima prova di italiano, uguale per tutti, mentre le successive prove e i colloqui si adatteranno alle peculiarità di ogni indirizzo. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio!

Tutto pronto per gli esami di Stato 2025. Il 18 giugno, con la prima prova scritta di italiano uguale per tutti gli istituti, scatterà la maturità per migliaia di studenti in tutta Italia. Seguirà poi dopo 24 ore la seconda, distintiva per ciascun indirizzo come per esempio il latino al liceo classico oppure la matematica allo scientifico. Per alcune sezioni, il 25 si terrà il terzo scritto, mentre in generale dal 23 scatteranno i colloqui orali. Il voto finale, che terrà conto di tutti i test e si comporrà anche dei crediti accumulati durante gli ultimi tre anni, sarà espresso come sempre in centesimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it