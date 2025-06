Matteo Nencioni chi è l' agente immobiliare di Casa a prima vista Toscana | il passato da Dj la moglie la palestra I miei valori? Etica serietà e correttezza

Scopriamo insieme Matteo Nencioni, l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista Toscana, che unisce la passione per il settore alla sua esperienza da DJ, valori di etica e serietà, una famiglia affettuosa e una vita attiva in palestra. Con la sua professionalità e il cuore toscano, Matteo porta entusiasmo e competenza in ogni progetto. La nuova stagione, in onda su Real Time dal 9 giugno, ci accompagnerà tra le splendide cornici di Lucca e Versilia, rivelando storie di casa e di vita.

La nuova stagione di Casa a prima vista, in onda su Real Time dal 9 giugno, vede protagonisti tre nuovi agenti immobiliari tutti toscani. I nuovi episodi, infatti, si svolgeranno tra Lucca, Versilia,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Matteo Nencioni, chi è l'agente immobiliare di Casa a prima vista Toscana: il passato da Dj, la moglie, la palestra. «I miei valori? Etica, serietà e correttezza»

In questa notizia si parla di: casa - prima - vista - matteo

