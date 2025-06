Matteo Doretto muore a 21 anni in un incidente in Polonia | si è schiantato contro un albero

Tragedia scuote il mondo dello sport: Matteo Doretto, promettente campione italiano Junior di Rally, perde la vita a soli 21 anni in un incidente tragico in Polonia, schiantandosi contro un albero durante un test pre-gara. La notizia, confermata dai vigili del fuoco di Olsztyn, ha lasciato senza parole appassionati e colleghi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e onorare la memoria di un talento precoce.

Il campione italiano junior di Rally ha perso la vita durante uno dei test pre-gara, la conferma è arrivata dai vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Tragedia scuote il mondo del rally durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, ha perso la vita in un incidente.

