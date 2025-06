Matteo Bossetti a Belve | Come ho scoperto di avere le corna

Nel cuore di un matrimonio felice, la scoperta di tradimenti inaspettati può diventare una lama a doppio taglio. Massimo Bossetti, ospite di Belve Crime, rivela come le verità nascoste abbiano trasformato la sua vita, portandolo a confrontarsi con un destino imprevedibile. La sua storia ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra apparenza e realtà, e come spesso le verità più sconvolgenti emergano in momenti inaspettati.

"È stato un matrimonio felice, fino a quando sono venuto a conoscenza di cose che mai avrei pensato sarebbero potute accadere. Non ho avuto mai nessun sospetto, seppi dei tradimenti dal pubblico ministero in aula, che rivelò le scappatelle di mia moglie". Massimo Bossetti, intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve Crime su Rai 2, parla anche della ex moglie Marita. Le drammatiche vicende giudiziarie relative alla morte della 13enne Yara Gambirasio, per cui il carpentiere di Mapello è stato condannato all'ergastolo sebbene continui a professarsi innocente, si sono d'altronde sempre mescolate alla vita privata dell'operaio, in una sorta di macabra telenovela di provincia a tinte fosche tra sesso, bugie e segreti inconfessabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Bossetti a Belve: "Come ho scoperto di avere le corna"

In questa notizia si parla di: bossetti - belve - matteo - scoperto

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Quando inizia Belve Crime, il primo ospite è Massimo Bossetti.

Bossetti: «Le bugie? Chi non le racconta? Ho sofferto per la verità su mio padre e le infedeltà di Marita»

