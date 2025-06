Mattarella Ue decida o altri lo faranno al posto suo

Il presidente Sergio Mattarella lancia un appello all'Europa: bisogna accelerare i processi decisionali per evitare che soluzioni cruciali vengano prese da altri. In un contesto di sfide crescenti, la rapidità e l’efficacia delle decisioni rappresentano la chiave per mantenere l’Italia e l’Unione Europea protagonisti del proprio destino. Solo così si potrà garantire una risposta unitaria e forte alle emergenze future.

"Bisogna trovare meccanismi decisionali piĂą rapidi ed efficaci perchĂ© altrimenti l'Europa rischia di essere spettatrice di soluzioni che verranno inevitabilmente decise da altri soggetti". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel colloquio con il premier lussemburghese Luc Frieden. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, Ue decida o altri lo faranno al posto suo

