Mattarella | Situazione a Gaza inaccettabile Ue non sia spettatrice

“Quello che sta avvenendo a Gaza è inaccettabile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti stamane con il primo ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, e con il presidente della Camera dei deputati, Claude Wiseler. “Il nostro Paese ha sempre mantenuto l’amicizia sia per i palestinesi che per Israele. Occorre arrivare immediatamente a un cessate il fuoco e al rilascio, da parte di Hamas, di tutti gli ostaggi. La soluzione ‘due popoli, due Stati’ può sembrare irraggiungibile in questa situazione, ma è l’unica strada percorribile”, ha aggiunto. “Bisogna lavorare per indicare una prospettiva storica che consenta ai palestinesi di avere il proprio Stato, accantonando sofferenze e rancori, e che assicuri, nel contempo, la sicurezza di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it