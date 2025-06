Mattarella | orgoglio Vespucci ha portato l’Italia in giro nel mondo

Il nostro Paese vanta un patrimonio di storia, arte e coraggio che attraversa i secoli. Tra i protagonisti di questa straordinaria tradizione c’è certamente il Vespucci, simbolo di orgoglio e avventura italiana. Recentemente, Mattarella ha lodato il valore di questa nave leggendaria, sottolineando come abbia portato l’Italia in giro nel mondo, con il suo spirito di scoperta e innovazione. Un tributo al nostro passato che continua a ispirare il presente.

Regioni, la festa e l?orgoglio: «Tetto ai mandati ingiusto». Mattarella atteso oggi (lunedì 19 maggio) a Venezia - Oggi, lunedì 19 maggio, Venezia accoglie con entusiasmo il presidente Sergio Mattarella, atteso al Festival delle Regioni.

La nave Vespucci "è motivo di orgoglio per tutti e non solo per la Marina" perché "ha portato l'Italia in giro per il mondo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio #Mattarella salutando a #Genova l'equipaggio della #Vespucci Partecipa alla discussione

Oggi Genova si è tinta di tricolore per un evento straordinario: la Festa della Marina con il ritorno della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, nel porto da cui era salpata due anni fa per il suo tour mondiale. Ad accoglierla, il Presidente della Repubblic Partecipa alla discussione

Mattarella: orgoglio Vespucci, ha portato l'Italia in giro nel mondo - La nave Vespucci "è motivo di orgoglio per tutti e non solo per la Marina" perché "ha portato l'Italia in giro per il mondo".

